Szokująca propozycja dla księdza. Dokładną treść podała Scheuring-Wielgus

"Albo ściągniesz gacie, albo pojedziesz do Italii" - taką propozycję miał usłyszeć ksiądz Rafał z diecezji opolskiej. Gdy kapłan odmówił, to - według relacji Joanny Scheuring-Wielgus, rozpoczęła się akcja prześladowania księdza. - Oddałam mu dziś przestrzeń na konferencji prasowej w Sejmie, opowiedział co dzieje się z jego życiem przez ostatnie 3 lata. Ksiądz jest zastraszany, księdzu grożą śmiercią. Grożą także tym, którzy pochylają się nad jego sytuacją i chcą mu pomóc. Szuka pomocy wszędzie - ujawniła posłanka Lewicy. Oprócz księdza Rafała pogróżki otrzymują także osoby, które chciały pomóc duchownemu. - W tym gronie jest znany wszystkim ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. On dostawał wiadomości z treścią, że go zabiją oraz że jego fundacja zostanie zniszczona. Powiadomił o tym policje, ale w tej sprawie od 20 miesięcy nic się nie dzieje - mówiła wzburzona Scheuring-Wielgus.

