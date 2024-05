Szojgu pójdzie w odstawkę? Zaskakujące informacje Amerykanów

Władimir Putin spotkał się z gubernatorem obwodu tulskiego, powiązanym z Wagnerowcami, Oleksijem Dyuminem. Jak czytamy w publikacji Instytutu Studiów nad Wojną, może to wskazywać na to, że Putin dąży do ograniczenia władzy rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. Być może chce ukarać go za nieosiągnięcie celów militarnych Kremla.