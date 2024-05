Szmydt miał dostęp do tajnych informacji? Bodnar: Orzekał w wydziale ds. informacji niejawnych

Czym zajmował się sędzia Tomasz Szmydt?

W rozmowie na antenie stacji TVN24 Adam Bodnar dokładnie wskazał, czym w pracy zawodowej zajmował się sędzia Tomasz Szmydt. Jak wyjaśnił, to właśnie on odpowiadał za szczególnie newralgiczny sektor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, bo "orzekał w wydziale ds. informacji niejawnych". - Rozstrzygał różne sprawy dotyczące przyznawania certyfikatów bezpieczeństwa - dodał szef resortu sprawiedliwości i przyznał, że dotyczyło to pięciu ostatnich lat.