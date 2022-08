Szłapka zrecenzował pracę znanego reportera TVP Info. Tak widzi jego pracę w Sejmie

Pojawiły się zarzuty, że organizatorzy Campusu Polska odmówili udzielenia akredytacji czołowemu reporterowi TVP Info. Miłosz Kłeczek miał jako jedyny nie otrzymać wstępu na wydarzenie odbywające się z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. - Musiałbym to sprawdzić, ale gdyby Miłosz Kłeczek się o to starał, to ja oczywiście bym mu akredytacji nie dał - oświadczył pytany o tę sprawę gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska). Poseł opozycji dodał, że Kłeczek "biega po Sejmie z mikrofonem TVP Info" i "jest absolutnie bezczelnym propagandystą, który kłamie wprost". - Nie uważam, że jest dziennikarzem - dodał polityk. W ocenie gościa WP, osoby pracujące obecnie w Telewizji Publicznej zamiast realizować misję - "wykonują zadania partyjne".