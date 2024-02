Szkoły do likwidacji? Rząd ma poważny problem

- Za parę lat z edukacji początkowej wyparuje kilkaset tysięcy uczniów. Będzie to miało ogromny wpływ na szkoły w mniejszych miejscowościach, których już dzisiaj ekonomiczny sens jest trudny do obronienia. Natomiast poza ekonomicznym jest też sens społeczny. W wielu miejscach szkoła to instytucja, która pełni funkcję integracyjną dla lokalnej społeczności. Nie chcemy doprowadzić do wyludnienia terenów wiejskich. To wielkie wyzwanie na polityków - zaznacza.