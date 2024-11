Szejna uderza w Błaszczaka. "Głupota w polityce nie jest przeszkodą"

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Mariusz Błaszczak stwierdził, że premier Donald Tusk powinien zrezygnować ze stanowiska, jeśli Donald Trump wygra. - To jest wyjątkowo niemądra propozycja - stwierdził w specjalnym programie WP "Ameryka wybrała" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Gość programu wspomniał o tym, że PiS przez lata mówił, iż "jesteśmy niezależni, podnosimy się z kolan, że Polska jest suwerenna". - Nawet w tym celu wywołali spór bardzo poważny z Unią Europejską, przez to nie mieliśmy środków z KPO, a teraz nagle okazuje się, że to, kto został wybrany w Stanach Zjednoczonych mam mieć wpływ na skład polskiego rządu. Jest to bardzo niemądre sformułowanie - powiedział Szejna. Wiceszef MSZ przypomniał, że już wielokrotnie cytował Napoleona Bonaparte w tej sprawie. - Napoleon powiedział o taki ludziach rzecz następującą, że "głupota w polityce nie jest przeszkodą" i minister Błaszczak jest tego naprawdę żywym, chodzącym przykładem - ocenił Szejna.

