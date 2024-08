Szefowa PE przyjedzie do Polski. W planach nie tylko spotkanie z Tuskiem

Metsola - przewodnicząca Parlamentu Europejskiego od 18 stycznia 2022 roku - w lipcu została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji. Poparło ją wówczas ponad 90 proc. posłów do PE. To najmłodsza w historii przewodnicząca PE i trzecia kobieta na tym stanowisku, jest członkinią centroprawicowej grupy EPL.