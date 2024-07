"Swoista świątynia demoralizacji". Zajączkowska-Hernik o PE

- To, co powiedziałam dwa tygodnie temu prosto w twarz Ursuli von der Leyen to słowa, które - sądząc po odbiorze - powiedziałoby jej wielu Europejczyków. Nie tylko Polaków, ale Europejczyków, bo to przemówienie odbiło się bardzo dużym echem w całej Europie i do mnie spływały gratulacje i słowa poparcia z Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Węgier. Normalni ludzie, którzy chcieliby to powiedzieć Ursuli von der Leyen, zobaczyli we mnie swojego przedstawiciela, który miał na tyle odwagi i jej to powiedział - dodała, podkreślając, że "ktoś musiał".