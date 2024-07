Europosłanka Konfederacji do von der Leyen: jak pani nie wstyd?

Gorąco na sesji PE. "Odpowiada pani za każdy gwałt"

- Wreszcie jest też pani twarzą paktu migracyjnego. Zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki: jak pani nie wstyd promować coś takiego, jak pakt migracyjny? - pytała, mówiąc do von der Leyen siedzącej kilka metrów dalej.