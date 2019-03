Szefowa CDU do Macrona: nie dla unijnego superpaństwa

Prezydent Francji zaproponował ostatnio poważne zmiany w Unii Europejskiej. Wskazywana jako następczyni Angeli Merkel szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer odpowiada, że znaczenie państw narodowych jest niepodważalne.

"Jeżeli chcemy aktywnie bronić i propagować w świecie "european way of life", na który składają się demokracja oparta na partiach, parlamentaryzm, praworządność, indywidualna wolność i socjalna gospodarka rynkowa, to Europa musi być silniejsza" – odpowiada nowa szefowa CDU (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej) Annegret Kramp-Karrenbauer na łamach "Welt am Sonntag".