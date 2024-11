Szefa MON zapytano o pobór do wojska. Odpowiedź jest kategoryczna

Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie RMF FM był pytany o to, kiedy w Polsce przywrócony zostanie pobór. Marek Tejchman, prowadzący rozmowę, zaznaczył, że "świat jest coraz bardziej niebezpieczny". - Nie ma planów przywracania poboru. On jest zawieszony, dziś nie narzekamy na liczbę chętnych do wstąpienia do armii - zapewnił szef MON.