Szef ZNP o Czarnku: Tego się nie spodziewałem

"Jakość polityki, jej kierunki i akcenty nie napawają optymizmem" – mówił w programie "Newsroom WP" Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego komentując odrzucenie przez Sejm wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka. - Smutne jest to, jaki był poziom debaty. Pan minister mówił, że jest jakaś zmowa lewactwa i trudno to nazwać argumentem merytorycznym, dominowały emocje, nerwy, nie tego się spodziewałem po ministrze, po premierze - przyznał Broniarz. Szef ZNP dodał także, że edukacja seksualna w szkole jest niezbędna. - Chciałbym, by pan minister zobaczył, na czym to polega, bo wiąże się nie tylko samym z seksem, ale emocjami, higieną, mówieniem "nie", reagowaniem na "zły dotyk" - wyjaśnił.