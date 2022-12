Szef sił zbrojnych Szwecji: Rosja jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa

Zaznacza, że racjonalna ocena etapów i perspektyw końca wojny jest trudna, bo ten, kto ją wywołał, kieruje się niemożliwym do przewidzenia impulsem. Po raz kolejny wojskowy ostrzega, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin jest nieobliczalny i nie sposób spekulować, do czego jest jeszcze zdolny, a na co się z pewnością nie odważy. - Nawet nie wiadomo, gdzie on teraz jest i skąd zarządza działaniami wojennymi - mówi szwedzki wojskowy.