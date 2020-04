Szef PKW: Nie znamy zasad, na jakich będą przeprowadzane wybory

Państwowa Komisja Wyborcza w piątek wieczorem przesłała swoją opinię w sprawie ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym z 6 kwietnia do Senatu. Zakłada ona, że pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich w 2020 zostaną przeprowadzone drogą głosowania korespondencyjnego. Listonosze mają roznieść pakiety wyborcze i zostawić je w skrzynkach. A potem głosujący mają umieścić kopertę z kartą do głosowania i oświadczenie o osobistym oddaniu głosu w specjalnej skrzynce na terenie gminy.

Do takiego sposobu głosowania miał ustosunkować się każdy z członków komisji.

PKW: Ustalenie sposobu przeprowadzenia wyborów to decyzje o charakterze politycznym

"PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a PKW z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań, nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach" - napisała w opinii dla Senatu PKW.

I podkreśliła, że decyzje polityczne w tym zakresie "należą do wyłącznej kompetencji ustawodawcy". A Państwowa Komisja Wyborcza to organ apolityczny, który realizuje swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na podstawie obowiązującego prawa.

Opinię przesłaną do Senatu przez PKW skomentował w PAP przewodniczący komisji, Sylwester Marciniak. - Komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy na dzień dzisiejszy znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory. Na pewno problemy logistyczne będą występowały, ale póki tej ustawy nie ma, trudno przesądzać, jak będzie - powiedział PAP Sylwester Marciniak. I podkreślił, że część członków twierdziła, że PKW w ogóle nie powinna wydawać opinii.

Spór w PKW o wybory korespondencyjne

Wirtualna Polska pisała w piątek, że PKW trudno było ustalić jednolite oświadczenie w sprawie wyborów korespondencyjnych. Członkowie komisji mieli wątpliwości co do sposobu ich organizacji. Ale także do tego czy wybory organizowane przez PiS będą zgodne z prawem. Nadal nie jest jasne w jaki sposób i czy w ogóle drukowane będą karty wyborcze.