Szef MSZ po spotkaniu z sekretarzem NATO. "Kolejne, bardzo jaskrawe odejście od prawa między narodowego"

- To kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy - powiedział we wtorek po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO szef polskiego MSZ, odnosząc się do poniedziałkowych wydarzeń na wschodzie. - To, w połączeniu z presją militarną na Ukrainę, prowadzi - cod o tego się zgodziliśmy - do załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa - dodawał.