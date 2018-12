Szef MSZ Niemiec o nowych rakietach jądrowych w Europie

Jeżeli wskutek zerwania traktatu USA-Rosja o likwidacji pocisków średniego zasięgu dojdzie do nowej spirali zbrojeń, Niemcy sprzeciwią się instalacji nowych rakiet w Europie - powiedział szef MSZ Niemiec Maas.

Waszyngton zarzuca Moskwie, że budując nowe rakiety narusza od lat traktat INF. Trump wyznaczył Rosji w listopadzie ostateczny trzymiesięczny termin na zmianę polityki zbrojeniowej, który upływa na początku lutego 2019 roku. Prezydent Rosji Władimir Putin obarcza odpowiedzialnością z wyścig zbrojeń USA, wskazując m. in. na tarczę antyrakietową.

INF to umowa zawarta 8 grudnia 1987 w Waszyngtonie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim o całkowitej likwidacji arsenałów rakietowych pocisków balistycznych pośredniego i średniego zasięgu. Traktat zakazuje także produkcji i przechowywania takich rakiet.

„SZ” wzywa ministra do większej aktywności

W osobnym komentarzu „SZ” wzywa niemiecki rząd do bardziej aktywnych działań przeciwko groźbie nowych zbrojeń. „Same ostrzeżenia nie wystarczą” – pisze Stefan Braun. „Dlaczego Niemcy nie zaproponują zwołania w Berlinie antyatomowej konferencji? Dlaczego miałyby nie pojechać do stolic krajów UE, by tam zabiegać o poparcie?” – pyta komentator. "Obawy Maasa są uzasadnione, należy jednak wyciągnąć z tych obaw wnioski – w tym przypadku minister spraw zagranicznych musi mieć pomysł i zabiegać o poparcie dla niego".