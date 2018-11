Szef MSZ krytykuje wypowiedź Donalda Tuska. "Niedobra"

- Nie widzę żadnego zagrożenia polexitem - powiedział Jacek Czaputowicz. Szefowi MSZ nie spodobała się wypowiedź byłego premiera. Donald Tusk zasugerował, że rząd PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

I dodał, że "nie ma żadnej woli po stronie władz, czy żadnej siły reprezentowanej w Parlamencie, by doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej". - To slogan, który służy krytyce Polski, pokazywaniu czegoś, co nie ma rzeczywistego miejsca, czyli nastawienia europejskiego w polskiej klasie politycznej, która jest teraz u władzy - uważa minister.