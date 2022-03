Szef MSZ karci marszałka Senatu. "Nie jest pan upoważniony".

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zwrócił się do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby ten nie wspierał rosyjskiej narracji w sprawie Ukrainy. "Zwracam się do pana z apelem o przestrzeganie prawa i niepodejmowanie działań z zakresu polityki zagranicznej, do których nie jest pan upoważniony" - napisał szef polskiego MSZ.