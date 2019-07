Szef MEN Dariusz Piontkowski rozmawia z prezydentem Warszawy

O godz. 14.15 Dariusz Piontkowski, minister edukacji rozpoczął spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Tematem rozmowy jest problem z rekrutacją do szkół średnich.

Informację o planowanych spotkaniach szefa MEN z samorządowcami w sprawie problemu z rekrutacją do szkół średnich podał wczoraj rzecznik rządu. - Minister edukacji będzie spotykał się z włodarzami większych miast, by zachęcić ich do tego, by rozwiązać kwestię dot. naboru do szkół ponadpodstawowych w przypadku tzw. podwójnego rocznika - stwierdził w rozmowie z Polsat News Piotr Müller.