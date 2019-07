Rekrutacja podwójnego rocznika. Koniec edukacji po podstawówce? Wyjaśniamy

Trwa rekrutacja podwójnego rocznika do szkół średnich. Brakuje miejsc w szkołach. "Gdyby rodzice pytali was, co zrobić z dziećmi, które się nie dostały, przypomnijcie - obowiązek szkolny właśnie zrealizowały” - czytamy na grupach nauczycielskich. Chodzi o projekt MEN zmieniający sposób realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Wyjaśniamy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rodzice i nauczyciele są zaniepokojeni zapisami, które mówią o obowiązku szkolnym (East News)

"Do 1 września 2019 r. (tj. w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym w wymienionych wyżej latach szkolnych (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum - publicznych albo niepublicznych” - to fragment projektu ustawy, która dotyczy zmiany w realizacji obowiązku szkolnego.

Wywołało to oburzenie wśród rodziców, ale także nauczycieli. Szczególnie w obliczu rekrutacji podwójnego rocznika do szkół średnich. Już wiemy, że w wielu miastach dla uczniów może zabraknąć miejsc w szkołach.

Koniec po podstawówce? Rodzice i nauczyciele zaczęli pytać: czy to oznacza, że 15-latek po podstawówce będzie mógł zrezygnować z dalszej edukacji?

Na jednej z grup nauczycielskich czytamy: "Gdyby rodzice pytali was co zrobić z dziećmi, które się nie dostały do szkoły wyższego szczebla, przypomnijcie, że obowiązek szkolny ich dzieci właśnie zrealizowały... Obowiązek nauki może być spełniany wszędzie - na budowach, w sklepach itp itd....(tzw praktyczna nauka zawodu - nie podwyższa wykształcenia, ale za to uczy zawodu czyli produkuje pracowników)"

"No i dzięki temu zostały rozwiązane dwa problemy - brak miejsc w szkołach wyższego szczebla dla wszystkich dzieci i brak rąk do pracy" - dodano we wpisie.

Obowiązek szkolny, później - obowiązek nauki Na grupach krąży tylko fragment dokumentu. Wyjaśniamy: obowiązek szkolny faktycznie, w przypadku podwójnych roczników "trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej”.

Ale później, "po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum", realizowany musi być obowiązek nauki. Ten "będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie z planowaną reformą: w 4-letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej branżowej szkole)”. A kontrowersyjny zapis dotyczący realizacji obowiązku nauki u pracodawcy ma dotyczyć uczniów szkół branżowych (tzw. zawodówek). Mowa o przygotowaniu zawodowym u pracodawcy w ramach nauki. Nie o tym, że uczeń może przerwać edukację i pójść do pracy. Tak też było w poprzednich latach.

W dokumencie jest jeszcze informacja dotycząca zmian od 1 września 2019. Wynikają one z likwidacji gimnazjów - dlatego też od tej daty obowiązek szkolny dotyczy tylko ośmioletnich szkół podstawowych, a obowiązek nauki ma być realizowany po ich ukończeniu.

Uczniowie nadal mają obowiązek edukacji do 18 roku życia, o czym mówi art. 70 konstytucji.