Szef klubu PO nie ma wątpliwości. "Niemcy zawaliły sprawę"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skrytykował Niemcy za postawę wobec Rosji. – Niestety ostatnie miesiące pokazały fiasko polityki niemieckiej, a kanclerz niestety okazuje się być człowiekiem, który nie potrafi w trudnych czasach jasno wyznaczać nowych kierunków w niemieckiej polityce. Co, natomiast, nie zmienia faktu, że Niemcy są naszym największym partnerem, jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze – powiedział w programie „Tłit” WP przewodniczący klubu parlamentarnego PO, Borys Budka. – Trzeba oddzielić tę krytykę polityki Niemiec od tego, co dzisiaj serwuje nam Kaczyńskie i jego obóz, czyli totalnej wojny z Niemcami – wskazywał. Dopytywany o to, czy Niemcy „zawaliły sprawę” w zakresie stosunków z Rosją odpowiedział twierdząco. – Tak. Zawaliły sprawę: Nord Stream i to, co robiły w tym zakresie. Europa dała się oszukać Putinowi w pewnym momencie. Niestety, trzeba wyciągać wnioski z tego – podkreślił. Odniósł się też do czwartkowego spotkania szefa PO Donalda Tuska z liderem chadeckiej partii CDU i szef frakcji parlamentarnej CDU/CSU, Friedrichem Merzem. – Spotykamy się z panem przewodniczącym i delegacją CDU/CSU (…). CDU wchodzi w skład Europejskiej Partii Ludowej, ale nie tworzy rządu. (…) CDU jest w opozycji, w związku z tym CDU dzisiaj również krytykuje niektóre poczynania rządu i kanclerza Scholza. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o europejskiej solidarności, o wspólnej polityce w stosunku do Rosji i budowaniu wspólnej polityki energetycznej dla całej UE – skwitował gość WP.

