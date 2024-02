Szef Kancelarii Sejmu o zachowaniu posłów PiS. "Niedopuszczalne"

"Dwóch obywateli, nie może zablokować funkcjonowanie Sejmu"

- Wejść do Sejmu jest kilka. W związku z tym Straż Marszałkowska, żeby zapewnić swobodne, spokojne i bezpieczne wejście do Sejmu, przekierowuje wszystkich posłów do innych wejść, tak, żeby, mogli zdążyć spokojnie na obrady - wyjaśnił.