Szef Kancelarii Premiera wskazuje przyczyny porażki. "Zaszkodziła nam oszczercza kampania"

Michał Dworczyk skomentował rezultat wyborów samorządowych 2018. - Nieprawdziwe byłoby stwierdzenie, że jesteśmy zadowoleni z tych wyników - powiedział. Zdradził też co jego zdaniem należy zmienić.

- Nieprawdziwe było stwierdzenie, że jesteśmy zadowoleni z tych wyników. To jest oczywiście olbrzymie wyzwanie i dowód na to, że dużo pracy przed nami w zbliżających się wyborach do Parlamentu i PE . Nie jestem zaskoczony. Wyniki nie różnią się specjalnie od sondaży - mówił o rezultacie wyborów samorządowych 2018, na antenie Radia Zet Michał Dworczyk.

Szef Kancelarii Premiera wskazał, co jego zdaniem należy zmienić. - Bez wątpienia musimy popracować nad komunikacją. To, co nam zaszkodziło, jeśli mówimy o konkretnych elementach kampanii, to oszczercza kampania kierowana przeciwko kandydatom PiS-u i całej formacji dotycząca rzekomego Polexitu - przekonywał.