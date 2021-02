Szef Kancelarii Premiera o kontrowersyjnym dyrektorze oddziału IPN. Mówi o dymisji

Michał Dworczyk zabrał głos nowego dyrektora IPN we Wrocławiu. Tomasz Greniuch należał wcześniej do ONR. Szef Kancelarii Premiera uważa, że każdy ma prawo do popełniania błędów, ale ze względu na swoją przeszłość nie powinien zajmować tej funkcji. Dodaje, że Greniuch powinien zrobić krok w tył. Według Dworczyka najlepiej byłoby, aby szef oddziału IPN podał się do dymisji.