Szef izraelskiego MSZ o swoich kontrowersyjnych słowach: nie mówiłem o wszystkich Polakach

Jego wypowiedź sprawiła, że Polska nie wzięła udziału w szczycie V4 w Izraelu. Szef izraelskiej dyplomacji Israel Katz oskarżył Polaków o udział w Holokauście i o to, że "antysemityzm wyssali z mlekiem matki". Teraz zapewnia, że nie mówił "o wszystkich Polakach".

Polacy raczej nie mają co liczyć na to, że usłyszą słowo "przepraszam" z ust szefa izraelskiej dyplomacji. Pytany w poniedziałek o swoje słowa przez dziennikarza izraelskiego radia publicznego odparł: "Nigdy nie mówiłem o wszystkich Polakach". - Nie mam nic do dodania do wyjaśnień udzielonych przez Benjamina Netanjahu, który reprezentuje izraelską politykę - dodał Katz ucinając temat.