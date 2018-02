Szef holenderskiej dyplomacji przyznaje: skłamałem

Holenderski minister spraw zagranicznych Halbe Zijlstra dwa lata temu zaalarmował świat twierdząc, że słyszał rozmowę Władimira Putina o nowej "wielkiej Rosji". W jej skład miałyby wejść Białoruś, Ukraina i państwa nadbałtyckie. Teraz Zijlstra przyznał się do kłamstwa.

Podczas kampanii wyborczej w 2016 roku, na spotkaniu Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji, Zijlstra stwierdził, że był w 2006 roku na daczy Putina. Ktoś zadał wówczas gospodarzowi pytanie, co rozumie pod pojęciem "wielkiej Rosji". Prezydent miał wówczas odpowiedzieć, że powinna ona składać się z Rosji, Białorusi, Ukrainy i krajów nadbałtyckich. "Miło by było, gdyby w jej skład wszedł także Kazachstan" - miał odpowiedzieć Putin. Wypowiedź Zijlstry została zarejestrowana na wideo.

W poniedziałek szef holenderskiej dyplomacji oświadczył, że to co powiedział dwa lata wcześniej było kłamstwem. - Nie byłem na spotkaniu w daczy Putina - stwierdził Zijlstra. - Ale ta dyskusja miała miejsce. Ktoś, kto był jej świadkiem, opowiedział mi, co Putin mówił o "wielkiej Rosji" - tłumaczył szef holenderskiej dyplomacji.