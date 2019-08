Szef gabinetu premiera ironizuje z lidera PO. "Postawimy mu pomnik za to, co robi. Świetny jest"

Marek Suski broni reakcji rządu ws. afery wokół "farmy trolli". Wskazał też na "różnicę standardów" w porównaniu do PO. Pozwolił sobie także na uszczypliwość w kierunku Grzegorza Schetyny.

Szef gabinetu premiera Marek Suski broni reakcji ws. wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Sprawa Łukasza Piebiaka dotyczy "farmy trolli" w ministerstwie sprawiedliwości. Minister miał inspirować hejterskie ataki na sędziów nieprzychylnych reformie sądownictwa. Po tym jak afera wyszła na jaw Piebiak zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przyjmie jego dymisję. Marek Suski uważa, że reakcja dowodzi "przestrzegania standardów".

- Gdy mówimy, że trzeba dokonać reformy sądów, to opozycja idzie do Brukseli. Próbujemy, nie jest łatwo. Mam nadzieję, że w następnej kadencji uda się więcej zrealizować - mówił szef gabinetu premiera na antenie Polskiego Radia 24. Zapowiedział też, że wbrew żądaniom opozycji nie dojdzie do rozdzielenia stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. - To rzecz podstawowa dla bezpieczeństwa obywateli - tłumaczył.

Suski w ramach afery nawiązał do działań PO. - Piebiak podał się do dymisji, sprawa będzie zbadana. U nas, jeśli jest podejrzenie, że mogło dochodzić do hejtu, to taka osoba odchodzi z funkcji. Oni posługują się hejtem i szczycą się tym. Niech uderzą się we własne piersi - mówił. - Odmawiamy wejścia na listy osobom z zarzutami, PO swoich ludzi chroni. To jest różnica - dodał.

Szef gabinetu premiera dziwił się też niektórym wyrokom. - Do więzienia można iść za batonik, a panowie Stanisław Gawłowski i Jan Bury są wolni. Sławomir Neumann ma zarzuty prokuratorskie i PO nie wyciąga w stosunku do niego konsekwencji, cieszy się zaufaniem - stwierdził.

Pozwolił sobie także na uszczypliwość w stronę Grzegorza Schetyny. - Nie no, świetny jest. Postawimy mu pomnik za to, co robi. On po prostu topi Platformę. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo oni są szkodliwą formacją. Im gorzej, tym lepiej. Z naszego punktu widzenia jest świetny. Grzesiu nie daj się, trzymaj się - zakończył Suski.

Źródło: Polskie Radio 24