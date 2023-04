Szef episkopatu o sztucznej inteligencji. Zgodził się z Muskiem

"Ogromny potencjał dla ludzkości"

Gądecki nazwał rozwój sztucznej inteligencji "ogromnym potencjałem dla ludzkości". Musi on jednak odbywać się w sposób "etyczny i odpowiedzialny". Jednocześnie duchowny zaznaczył z niepokojem, że obecnie rozwój techniki cyfrowej służy do zwiększania "nierówności materialnej i w dostępie do wpływów politycznych i społecznych". Tu powołał się na Elona Muska, który - jego zdaniem - jest świadomy niebezpiecznych konsekwencji w szkoleniu systemów sztucznej inteligencji.