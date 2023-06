Szedł z wykrywaczem metali. Spektakularne odkrycie pod Zamościem

Sensacyjne odkrycie w Czernięcinie Poduchownym na Lubelszczyźnie. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnił zdjęcia skarbu znalezionego przez Łukasza Jabłońskiego. Mężczyzna otrzymał na początku bieżącego roku pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie poszukiwań z użyciem wykrywacza metali. W trakcie już pierwszych poszukiwań Jabłoński odnalazł w ziemi na łąkach w Czernięczynie Poduchownym 13 ozdób wykonanych z brązu. Wszystkie zabytkowe przedmioty trafiły do WUOZ Lublin Delegatura Zamość. Po analizie okazało się, że doszło do odkrycia naszyjnika, fragmentarycznie zachowanej falerki, dwóch kolistych nagolenników, czterech masywnych bransolet półtorazwojowych, dwóch innych bransolet, fragmentu kolca czy ozdobnej szpili rurkowatej. Zdaniem lubelskich ekspertów, znaleziony skarb z brązu można przypisać ludności kultury łużyckiej i datować na jej schyłkowy okres funkcjonowania, czyli Hallstatt D (ok. 550-400 lat p.n.e.). Znalezisko jest tym bardziej sensacyjne, gdyż ozdoby kultury łużyckiej odnajdywano w tym regionie bardzo rzadko i były to jedynie pojedyncze przedmioty lub ich niewielkie fragmenty.