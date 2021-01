Szczytno. Policjant postrzelił kursantów. Zapadła decyzja sądu

Do zdarzenia doszło w maju 2019 r. Maciej W. prowadził zajęcia strzeleckie dla funkcjonariuszy kursu podstawowego. W pewnym momencie doszło do niekontrolowanego wystrzału. Ranne zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Doświadczony instruktor usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.