Szczyt wszystkiego. Putin został nagrodzony

Decyzją Władimira Putina 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Do dziś trwa wojna i nie widać jej końca. Rosyjski dyktator nie jest jednak dla wszystkich wrogiem. Prezydent Serbii Milord Dodik odznaczył go właśnie specjalną nagrodą za "szczególny patriotyzm" oraz za "troskę i miłość do Republiki Serbskiej".