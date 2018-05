Szczyt Unia Europejska - Bałkany Zachodnie w Sofii. Morawiecki o innowacjach i Iranie

Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie Unia Europejska - Bałkany Zachodnie w bułgarskiej Sofii. Była to okazja na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'm Junckerem, ale także prezentację polskiego stanowiska w kluczowych kwestiach. Polski premier często zabierał głos w dyskusjach o innowacjach, kwestii migracji i stosunków z Iranem.

Mateusz Morawiecki na konferencji podsumowującej szczyt podkreślał, że dbał o to, by stanowisko UE, jak najlepiej odpowiadało naszym interesom Wspólnota chce możliwie jak najściślej współpracować z Bałkanami Zachodnimi. Z tamtego regionu pochodzi wielu nowych członków Unii, inni - na czele z Serbią - myślą o akcesji. Póki co Bruksela szuka pól współpracy.