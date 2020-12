Szczyt UE. Jest kolejne porozumienie. Kluczowe 10 kolejnych lat

Szczyt UE. Liderzy krajów Unii Europejskiej zgodzili się ws. porozumienia dot. redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku. O sprawie poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Liderzy państw UE dyskutowali do 7 rano w piątek nad m.in. porozumieniem ws. redukcji gazów cieplarnianych. Chodzi o zwiększenie celu redukcji emisji do co najmniej 55 proc. do 2030 r. z obecnych 40 proc.

"Cel jest w zasięgu ręki. Prace nad najlepszą drogą do osiągnięcia tego ambitnego celu są zaawansowane. Byłoby to dużym osiągnięciem" – w takich słowach Michel zwrócił się do unijnych przywódców w liście zapraszającym na szczyt.

Teraz szef RE napisał na Twitterze, że "Europa jest liderem w walce ze zmianami klimatu".

Szczyt UE. Widmo kolejnego weta Polski

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Polska jest jednym krajem, który blokował to porozumienie. Komentatorzy zwracali uwagę na to, że powtarza się scenariusz sprzed roku, gdy kraj znad Wisły wyłamał się z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

W czwartek wieczorem osiągnięto porozumienie ws. budżetu UE i pakietu naprawczego. Początkowo Polska i Węgry planowały weto z powodu wykorzystania mechanizmu praworządności, jednak w wyniku negocjacji wypracowano wspólną wersję budżetu.

