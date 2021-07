"Szczyt hipokryzji". Polityk PiS punktuje wystąpienie Tuska

- Dzisiaj zło rządzi w Polsce - tak Donald Tusk mówił w weekend, gdy ogłosił, że wraca do polskiej polityki. - Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem - dodał były premier. Wszystko wskazuje na to, że Tusk jako to zło traktuje Zjednoczoną Prawicę. O to był pytany Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Groteskowa wypowiedź - stwierdził w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, dodając, że Tusk wygłosił "elegancki seansik nienawiści". - Szkoda, że Donald Tusk nie widzi tego, jak zmieniła się polska polityka po 2015 roku i jak archaiczna jest (jego – przyp. red.) retoryka - dodał Soboń. Prowadzący Mateusz Ratajczak zacytował jeszcze inną wypowiedź Donalda Tuska, w której zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego: "prezesie Kaczyński i towarzysze z PiS, chociaż dzisiaj powinniście umieć powiedzieć Polakom 'przepraszamy'. Nie tylko za błędy, ale powiedzcie wreszcie 'przepraszam' tym wszystkim, którzy w czasie, kiedy walczyli o zdrowie, kiedy tracili bliskich, kiedy tracili środki do życia, równocześnie oglądali wasze cwaniactwo". - Na szczęście Polacy zupełnie inaczej oceniają to, w jaki sposób rząd radził sobie i radzi z epidemią – odparł wiceminister Soboń. Według niego "szczytem hipokryzji" są również słowa Tuska o drożyźnie oraz długu, bo "to za rządów PO byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu". Więcej w materiale wideo.