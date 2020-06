Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Do Polski mają trafić miliardy euro na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym epidemią

Podkreślił on też, że oprócz wypłacanych środków bardzo ważna jest również kwestia składki opłat do budżetu Unii Europejskiej.

Jego zdaniem spłata funduszy, które Polska dostanie od 2028 przez następne 30 lat, co ma być elementem kolejnych budżetów UE, jest do zaakceptowania. Przyznał on, że będzie o 3 mld euro więcej na politykę rolna, niż we wcześniejszej projekcie budżetu UE. Mateusz Morawiecki przyznał jednak, że jest to tylko fragment negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi, które jeszcze trwają.