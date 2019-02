Szczyt bliskowschodni w Warszawie. Mike Pence: Polska jest oazą wolności w Europie Środkowej

Stany Zjednoczone i Polska współorganizują konferencję bliskowschodnią, która wystartowała w środę w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z wiceprezydentem USA, Mikiem Pencem. - God bless Poland, God bless America - powiedział Duda.



Cieszę się, że wizyta wiceprezydenta USA rozpoczyna się od zawarcia umowy na dostawę systemu rakietowego HIMARS - powiedział prezydent Duda. Dodał , że "to ważne wydarzenie, które wpisuje się w program modernizacji polskiej armii".

- Pokazuje to naszą wspaniałą współpracę na poziomie obronności, a ta wizyta na doskonałe relacje polityczne. Mam nadzieję, że wizyta wiceprezydenta USA pozytywnie wpłynie na nasze relacje i gospodarkę – mówi prezydent RP.

Pence przekazał pozdrowienia "od wielkiego człowieka, który bardzo podziwia Polskę. - To największy człowiek na świecie – powiedział wiceprezydent USA, wspominając o Donaldzie Trumpie. - Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z Polską jako częścią najbardziej udanego w historii świata przymierza wojskowego i zawsze tak będzie - dodał polityk.

Minister Błaszczak o HIMARS

- Od dziś Wojsko Polskie będzie uprawnione, by dysponować najnowszym sprzętem – trafią do nas rakiety HIMARS. To broń, która zapewni Polsce bezpieczeństwo. Wschodnia flanka NATO będzie w ten sposób zabezpieczona – powiedział wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak.