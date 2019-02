Szczyt bez Polski. Fala krytyki pod zdjęciem z rezydencji Netanjahu

"Polska na lodzie", "legendarna solidarność braci Węgrów", "Polska nigdy nie była tak słaba i samotna w Grupie Wyszehradzkiej" - tak politycy i publicyści komentują zdjęcie ze spotkania premierów Czech, Słowacji i Węgier w rezydencji Benjamina Netanjahu. Wcześniej strona Polska wycofała się ze szczytu.

Fotografia wywołała niemałe emocje. Lider PO, Grzegorz Schetyna zwrócił się na Twitterze do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, sugerując, że to "ich robota". "Polska nigdy nie była tak słaba i samotna w Grupie Wyszehradzkiej. Polska nigdy po 1989 nie była tak słaba i samotna w Europie" - czytamy we wpisie.