Wideo Najnowsze szczyrk + 2 wybuch gazociąguznajomych oprac. Krystian Winogrodzki 57 min. temu Szczyrk. Wybuch gazu. Znajomy rodziny z trudem wydusił z siebie słowa. "Łzy napływają do oczu" - Jesteśmy ze Szczyrku, znaliśmy wszystkich. Przecudowna rodzina. Bardzo dobrzy ludzie, w każdej chwili by pomogli. Zajmowali się sportem.... Rozwiń A dlaczego państwo postanowili wła … Rozwiń Transkrypcja: A dlaczego państwo postanowili właśnie tutaj dzisiaj przyjść a już dzieci pam Dlatego że Varius Manx Barczewko jesteśmy Ogromna tragedia jest ból Gdzie są często wspominać rodzi No przecudowna rodzina To nie ma co nawet Wszyscy po kolei Znajomi Z nami państwo zarówno Starszy oczywiście oczywiście oczywiście wszystko Rodzina Ważna tekst Też Jaka to była rodzina Bardzo dobre ludzie naprawdę W każdą chwilę by pomogło Tak Taka sportowa narciarska No oczywiście jak najbardziej raz Potem się zajmowali Tutaj siłownia raz na wyciągu Zjadłem nie trawimy tak czy tak jest dzieli uczyli się jeździć i Wykaż że łzy aż do oczu napływają Brak słów po prostu Naprawdę Kiedy ostatni raz państwo widzieli się z No nie ten teraz w stanie powiedzieć nie dałam niedawno to było No już spokojnie miesiące wszyscy szykowali no no Sezonu Narciarskiego A to takie ciąża No to przyjedź To prawda Jeśli chodzi o dzieci to znali państwo te małe dzieci to najmniej Dlatego to tak wtedy nie mogę po prostu w każdy Zatem pozostałe tak Najbardziej jeszcze bardziej to jest tragiczne i kiedy się pomyśli że aż czwórkę dzieci 339 ta jedna osoba niesamowita Prawda niesamowita że ci chodzi o kasę No bo ona przeżyła To państwo znani tak Osowa No też jak cała rodzina na tam Naprawdę Bardzo dobra To tak naprawdę to gada Teraz państwo Ogromny wstrząs Tak się zastanawiam Pokaże pan podobno jakąś taką tragedię która tutaj się wydarzyło mieszka 25 lat Ale Zawsze było cichutko nigdy to się nic nie działo takiego żeby żeby Extensa czy coś w tym rodzaju tak już na wypadki Miecz miecz nic naprawdę Że tak cudownie mieszkało i mieszka Mam nadzieję że będzie mieszkać naprawdę