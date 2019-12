Szczyrk. Trwają prace odkrywkowe i pobieranie DNA

Wybuch gazu w Szczyrku zabił 8 osób. Na miejscu trwają intensywne prace. Prokuratorzy chcą znaleźć dokładne miejsce uszkodzenia gazociągu. Jednocześnie od wytypowanych osób jest pobierany materiał porównawczy do badań DNA.

Prace będą bardzo szczegółowe. Śledczy chcą, by opinię wyraził m.in. specjalista w dziedzinie maszyn wiertniczych. Same oględziny prowadzone będą nie tylko w miejscu, gdzie stał dom, ale również w pobliżu tego terenu. Analizie mogą zostać poddane również okoliczne budynki.

Szczyrk. W poniedziałek sekcje zwłok

"Ofiary, to 60-letni Józef K., jego żona - 60-letnia Jolanta, 39-letni siostrzeniec Wojciech K. z żoną Anną i trójką dzieci: 10-letnią Michalinką, 6-letnią Marcelinką i 3-letnim Stasiem oraz wnuk Józefa – 10-letni Szymonek" - podaje "Fakt". Jak czytamy w dzienniku, Wojciech K. z żoną remontowali dom po dziadkach, do którego planowali się przeprowadzić. Sąsiedzi opowiadają, że byli zgodną i kochającą rodziną.

Jak doszło do katastrofy? Wszystko wskazuje na to, że gaz przedostał się instalacjami i kanałami do budynku po uszkodzeniu pobliskiego gazociągu. Zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa pracownicy zewnętrznej firmy mieli wwiercić się w rurę urządzeniem do wykonywania przecisków podziemnych. Śledztwo ws. katastrofy wszczęła Prokuratura w Bielsku-Białej.