Szczera deklaracja z Niemiec. "Jesteśmy w stanie wojny"

Do tej pory poszczególni politycy nie chcieli nawet pokusić się o stwierdzenie, że Ukraina musi zwyciężyć. Zamiast tego ograniczali się do formuły, że Rosja nie może wygrać - jak zrobił to kanclerz Scholz, który powiedział w czerwcu, że "Putin nie wygra tej wojny" - oznajmił "Spiegel".