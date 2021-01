Szczepionki przeciw COVID-19. Tomasz Latos: na coś się umówiliśmy w Unii Europejskiej

- Na coś się umówiliśmy w obrębie Unii Europejskiej. Przypomnę, że rząd Polski ma zakontraktowane tyle szczepionek, że mogliby się wszyscy obywatele co do jednego zaszczepić i jeszcze by szczepionki zostały. A więc to nie jest problem w tym, ile mamy zakontraktowane, ale żeby te dostawy docierały zgodnie z obietnicami, zgodnie z umowami - stwierdził w programie "Newsroom" w WP poseł PiS Tomasz Latos. Tak odpowiedział na pytanie o to, czy polski rząd, w związku z opóźnieniami w dostawach, powinien starać się samodzielnie o dodatkowy zakup szczepionek. - Ważna jest solidarność, na którą przywódcy państw unijnych się umówili. Źle się dzieje, jeśli ktoś się z tego wyłamuje. W moim przekonaniu należy sprawdzać co się dzieje, w jaki sposób struktury unijne, nasi przedstawiciele w tych strukturach, rozmawiają z koncernami farmaceutycznymi. Mam nadzieję, że nikomu w Unii Europejskiej nie przyszło teraz do głowy działać mniej efektywnie, wolniej, na przykład dlatego, że ktoś czeka na szczepionki francuskie - dodał.

