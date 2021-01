Szczepionki na COVID-19 w zepsutej zamrażarce. Szpital miał dwie godziny

Szczepionka na COVID-19 jest aktualnie jedną z najbardziej pożądanych substancji. Wiele krajów na całym świecie robi, co w swojej mocy, aby zaszczepić, jak największą liczbę osób i nie zmarnować żadnej dawki.

W trakcie poniedziałkowej kontroli w szpitalu Adventist Health Ukiah Valley Medical w Kalifornii wykryto, że jedna z zamrażarek ze szczepionkami nie działa i panuje w niej pokojowa temperatura. W środku przetrzymywano szczepionki na COVID-19 firmy Moderna. W przeciwieństwie do tych od Pfizer-BioNTech nie wymagają one przetrzymywania w głębokim mrożeniu do -70 stopni Celsjusza - przekazał serwis abc7news.com.