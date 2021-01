Szczepionka na COVID-19. W Izraelu szczepią dzieci przed egzaminami

Z danych izraelskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, ze ponad jedna czwarta dziewięciomilionowej populacji tego kraju otrzymała już co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 . W Izraelu szczepienia rozpoczęły się 19 grudnia.

Szczepienie osób w wieku od 16 do 18 lat odbywa się za zgodą rodziców. Jak przekazała rzeczniczka tamtejszego resortu edukacji, ma to umożliwić powrót młodzieży do szkół i przeprowadzenie egzaminów.