Szczepionki na COVID-19. Nowa dostawa już w Polsce

Kolejna dostawa szczepionek na COVID-19 firmy Moderna (29 tys.) ma trafić do Polski we wtorek, 12 stycznia. W ubiegłą środę Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia tej szczepionki do obrotu w Unii Europejskiej. Firma Moderna w lutym ma dostarczyć do Polski około 400 tys. dawek, a w marcu 360 tys.