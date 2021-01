Szczepionka na COVID-19. Adam Niedzielski: chętni powinni być zaszczepieni do września

Adam Niedzielski przekazał, że po zakończeniu kwarantanny narodowej rząd rozważa powrót dzieci do szkół. Możliwe jest także przedłużenie obecnych obostrzeń. Minister przekazał, że do września wszyscy chętni powinni być zaszczepieni.

Adam Niedzielski skomentował obecną sytuację epidemiczną w Polsce. Minister zdrowia dopytywany w programie "Sprawdzam" o to, jakich obostrzeń Polacy mogą się spodziewać po zakończeniu kwarantanny narodowej, przekazał, że brane pod uwagę są dwa scenariusze.

- Pandemia lubi nas zaskakiwać. Teraz jedna opcja, to utrzymanie obecnych ograniczeń, a druga, to zmiana w postaci wysłania klas 1-3 do szkoły, ale nie w skali całego kraju - powiedział na antenie TVN 24.

Minister dopytywany o to, czy w Polsce znów będą wydzielane strefy, powiedział: - Widzimy, że mamy różne sytuacje epidemiczne w Polsce. Widać to dobrze na północy i południu kraju - wyjaśnił.

Zobacz też: Michał Woś o szczepionkach i adwokatach: to kuriozum

Adam Niedzielski o szczepieniach przeciwko COVID-19

Adam Niedzielski odniósł się także do tematu powrotu dzieci do szkół. - Nie ma rozstrzygnięcia, co ze szkołami od 18 stycznia. Zaczniemy testowanie nauczycieli, ale to niczego nie przesądza - powiedział szef resortu zdrowia.

Minister zdrowia sprecyzował, że jeśli będzie powyżej 10 tysięcy zakażeń dziennie, to szkoły się nie otworzą. - Dodatkową okolicznością jest sytuacja dookoła Polski. Musimy wszystko obserwować, nie jesteśmy wyspą - dodał Adam Niedzielski.

Minister zdrowia odniósł się także do tematu szczepień w Polsce. - Mamy 198 tysięcy szczepień w skali kraju, jesteśmy wysoko w Europie. Teraz tempo będzie 200-250 tysięcy tygodniowo - dodał szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski przekazał także, że do września polska służba zdrowia powinna zaszczepić wszystkich chętnych. - Teraz jest około 50 proc. chętnych do szczepienia, ale to będzie rosło. Jeśli miałoby się zaszczepić 70 proc. dorosłych, to jest to ponad 20 mln osób. Do września moglibyśmy je wyszczepić - stwierdził polityk.

W trakcie programu "Sprawdzam" dziennikarz Krzysztof Skórzyński potwierdził, że jedną z osób zaszczepionych poza kolejnością na WUM-ie została Katarzyna Kieli, szefowa Discovery EMEA. To kolejna osoba związana z aferą szczepionkową na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.