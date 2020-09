Szczepionka na grypę. "Może jej zabraknąć dla osób z grupy ryzyka"

Szczepionka na grypę. "Zabraknie dla wszystkich chętnych"

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie alarmuje: chętnych na zakup szczepionki może być nawet 10 razy więcej niż zwykle, a to wiąże się z brakiem preparatów. - Szczepionki na grypę na pewno zabraknie dla wszystkich chętnych - przekazał w rozmowie z RMF FM doktor Łukasz Durajski, szef Zespołu do spraw szczepień w OIL w Warszawie.

Problemy z dostępnością szczepionki na grypę. Ludzie odchodzą z kwitkiem

Szczepionka na grypę. Deficyt dotknie osoby z grupy ryzyka?

Jak dodał, szczepionki na grypę jest w Polsce "dramatycznie mało". OIL w Warszawie rekomenduje, by państwo próbowało zdobyć dodatkową liczbę preparatów poza granicami kraju. - To jest w ich interesie, aby te szczepionki nam sprzedać. Niestety, nie są w stanie ich wyprodukować. To nie jest cukierek, który powstanie z dnia na dzień - tłumaczył lekarz.