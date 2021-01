Szczepionka na COVID zmieni przebieg pandemii? "Po tym będzie można wnioskować"

- Wszyscy oczekują, że szczepionki zmienią przebieg pandemii. Też mam nadzieję, że tak się stanie. Wierzę w to, że my się rozpędzamy dopiero z tymi szczepieniami. W tej chwili tempo szczepień jest zdeterminowane dostawami szczepionek - tłumaczyła w programie "Newsroom" prof. Joanna Zajkowska. Tłumaczyła, że osoba zaszczepiona dostaje dokument, który zaświadcza o szczepieniu. - Powinniśmy jeszcze chwilę poczekać na informację, jak masowe szczepienia wpłynęły na przebieg epidemii w Izraelu. To jest kraj modelowy, gdzie duży odsetek ludności jest już zaszczepiony. To będzie dobry przykład i dużo się z tego dowiemy, będzie można wnioskować - przekonywała.

