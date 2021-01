Szczepionka na COVID z USA od DonaldaTrumpa? Jest reakcja z obozu prezydenta

Piotr Zgorzelski z PSL wniósł nowy wątek do dyskusji wokół szczepień Polaków przeciw koronawirusowi. "Szczepionki od prezydenta Donalda Trump zapowiadane przez Andrzeja Dudę?" - zapytał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu, dodając, że "to wyśmiewana i wykpiwana Unia Europejska zagwarantowała nam odpowiednią liczbę szczepionek". - UE sama nie kupiła szczepionek, bo my za nie zapłaciliśmy. Jeśli chodzi o szczepionki, to one są dostępne na rynku. Pół roku temu kiedy pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Waszyngtonie z panem prezydentem Donaldem Trumpem, to kwestia szczepionek była silnie podnoszona - potwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Gość Michała Wróblewskiego wyjaśnił, że prezydent Trump poinformował wówczas, że po wytworzeniu szczepionki przez firmę zza oceanu, to preparat będzie dostępny przede wszystkim dla sojuszników USA. - Tak też się stało - powiedział Błażej Spychalski. Pytany o powody powołania prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, stwierdził natomiast, że chodzi o wzmocnienie działań zagranicznych Andrzeja Dudy, ale nie kosztem MSZ.

