Szczepionka na COVID. Wojciech Maksymowicz: młody pan minister Dworczyk powinien się zastanowić

- Teoretycznie moglibyśmy, ale byłoby to złamaniem umowy - tak pomysł zakupienia szczepionek poza Unią Europejską skomentował szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jego wypowiedź komentował w programie "Tłit" prof. Wojciech Maksymowicz (Porozumienie, KP PiS). - Powinien się jednak zastanowić młody pan minister Dworczyk. Bardzo go szanuję, jest bardzo prężny, ale nie ma czegoś takiego jak niemożność bilateralnych umów - stwierdził. - Są umowy wspólne, unijne i umowy bilateralne. Takie przygotowały Niemcy na 30 mln szczepionek. UE nie ma oficjalnych pretensji do Niemiec - podkreślił Maksymowicz.

Rozwiń