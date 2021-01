Szczepionka na COVID. Ważne spotkanie w Senacie. Michał Szczerba zdradza szczegóły

Przewodniczący krajowej rady eksperckiej ds. COVID-19 przy premierze Izraela prof. Ran Balicer spotka się z polskimi politykami w Senacie, by opowiedzieć o sukcesie izraelskiej akcji szczepień. Spotkanie organizują przedstawiciele Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest jej przewodniczący, poseł PO Michał Szczerba. - Jak tylko prof. Balicer zgodził się skorzystać z mojego zaproszenia, zadzwoniłem do pana prof. Andrzeja Horbana z zaproszeniem. Pan profesor będzie jutro w sali Senatu, będzie koreferentem po prezentacji prof. Balicera. Zaproszenie wystosowałem też do pana ministra Dworczyka i ministra Niedzielskiego. Minister Dworczyk poinformował, że zaproszenie otrzymał - zdradził Szczerba w programie "Tłit".

